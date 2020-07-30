وزارة الصحة تحدد شرطين لصيام المصاب بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أنه بشكل عام لا مانع من صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنها أوصت بضرورة استقرار الحالة، واستشارة الطبيب، فيما ذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه «ليس هناك دراسات علمية بما يخص الصيام للمصابين بفيروس كورونا الجديد، لكن بشكل عام لا مانع من ذلك، في حال كانت الحالة مستقرة بعد استشارة الطبيب المختص»، وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية صيام المصاب بفيروس كورونا.

إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة أنه بشكل عام تتراوح درجة الحرارة الطبيعية للبالغين ما بين (36.1) و(37.2) درجة مئوية، وقد تزيد أو تنقص اعتمادًا على درجة حرارة الجو ونشاط الجسم، وتعد حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة عند القراءة من (38) درجة مئوية أو أكثر باستخدام مقياس الأذن.

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