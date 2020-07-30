أمير مكة: مواقع الحجاج تستوعب 40 ألفًا.. و60 ألف عنصر للتأمين والخدمات

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، إنه تمت تهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألفًا، وأن عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.

وأوضح الفيصل، في لقاء على قناة mbc، أنه تم تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس كورونا، وأن الطاقة السريرية لمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر تبلغ 3000 سرير ويقدم الخدمة الطبية فيها قرابة 15 ألف ممارس صحي، سيتم تشغيلها وفق الحاجة.

وأشار إلى أن هيئة تطوير منطقة مكة عملت بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديد من المشاريع في المشاعر المقدسة، من أبرزها: توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة، وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه.

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ونبه إلى أن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج تبلغ أكثر من 180 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ ما يزيد على 1.2 مليون م3 من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

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