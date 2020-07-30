وصول الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر في نمرة

وصل منذ قليل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة أن لديها عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.

وكان ضيوف الرحمن قد غادروا مشعر منى، صباح اليوم، في طريقهم إلى عرفات، وأداء صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة، وتم تقسيم الحجاج إلى أفواج، كل فوج له قائد ومراقبون صحيون، وكذلك رجال الأمن.

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