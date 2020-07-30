الشيخ عبدالله المنيع.. خطيب عرفة ولد في شقراء وتخرج في جامعة الإمام

يلقي الشيخ عبدالله المنيع خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، اليوم الخميس، بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، في وقت سابق، بتكليفه بأداء الخطبة.

ولد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في محافظة شقراء، وهو عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومستشار بالديوان الملكي، وحصل على ماجستير من معهد القضاء العالي، وبكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود.

وشغل الشيخ المنيع عدة مناصب؛ منها: عضو المجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس محاكم مكة المكرمة، وقاضي التمييز بمكة المكرمة، ومن أشهر مؤلفاته كتب: «فتاوى في الحج- أحاديثي في الإذاعة- بحوث في الاقتصاد الإسلامي».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

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