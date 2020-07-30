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بالفيديو.. ترتيبات خاصة بمسجد نمرة قبل وصول الحجاج

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تركيز على تجهيز الخيام وتعقيمها..

اتخذت وزارة الحج والعمرة ترتيبات خاصة في مسجد نمرة بعرفات؛ لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم لصلاتي الظهر والعصر، وذكرت قناة «الإخبارية» نقلًا عن مراسلها في عرفات، إنه تم تجهيز خيام الحجاج بعرفة وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث تم توفير كل الاحتياجات الضرورية لهم من مظلات ووجبات.

كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، منذ لحظة قدومهم من مشعر منى إلى عرفات خلال وجودهم في مسجد نمرة، وتم التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمسجد نمرة، ووضع مسارات لهم، كما ستتواجد بمسجد نمرة الفرق الصحية وأفراد الأمن.

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وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

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