تركيز على تجهيز الخيام وتعقيمها..
اتخذت وزارة الحج والعمرة ترتيبات خاصة في مسجد نمرة بعرفات؛ لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم لصلاتي الظهر والعصر، وذكرت قناة «الإخبارية» نقلًا عن مراسلها في عرفات، إنه تم تجهيز خيام الحجاج بعرفة وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث تم توفير كل الاحتياجات الضرورية لهم من مظلات ووجبات.
كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، منذ لحظة قدومهم من مشعر منى إلى عرفات خلال وجودهم في مسجد نمرة، وتم التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمسجد نمرة، ووضع مسارات لهم، كما ستتواجد بمسجد نمرة الفرق الصحية وأفراد الأمن.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.
فيديو | مراسل #الإخبارية من مشعر #عرفات: #وزارة_الحج_والعمرة قامت بترتيبات لـ #مسجد_نمرة لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم لصلاتي الظهر والعصر #بسلام_آمنين#يوم_عرفة pic.twitter.com/IN0eYuQuhE
فيديو | مراسل #الإخبارية من مشعر #عرفات: #وزارة_الحج_والعمرة قامت بترتيبات لـ #مسجد_نمرة لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم لصلاتي الظهر والعصر #بسلام_آمنين#يوم_عرفة pic.twitter.com/IN0eYuQuhE— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ترتيبات خاصة بمسجد نمرة قبل وصول الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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