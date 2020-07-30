عمرها 41 عامًا.. صور أول طابع بريد سعودي يوثق وقفة عرفات

يشارك البريد السعودي منذ أكثر من ٤١ عامًا في كل مناسبة حج، ويصدر لكل عام طابعًا بريديًّا يحمل موضوعات مختلفة تمثل روحانية هذه الشعيرة العظيمة، وكان أول طابع بريد أصدره البريد السعودي في عام 1978م يحمل صورة لوقوف المسلمين في عرفة وفي أعلى الركن الأيسر منه رسمة مصغرة للكعبة الشريفة، وصدر الطابع بنسختين بقيمة ٢٠ هللة و٨٠ هللة.

وشملت جميع إصدارات البريد عن الحج مواضيع مختلفة، منها أركان الحج وواجباته والمواقيت، والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وطابع البريد السعودي عن الحج يجد كل عام رواجًا من المهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة.

وكان رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، دشن منذ أيام، طابع البريد الخاص والبطاقة البريدية الخاصة عن حج هذا العام 1441هـ، بعنوان «صحة وسلامة المسلمين أولويتنا»، يأتي هذا فيما صدر الطابع البريدي في فئة الثلاثة ريالات، وفي فئة الخمسة ريالات للبطاقة، للمهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية الهامة.

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وأصدرت مؤسسة البريد السعودي ما يقارب 41 طابعًا خاصًا عن الحج، على مدى السنوات الماضية، حملت موضوعاتها أركانه وواجباته والمواقيت والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

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