حج / أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة المشاريع، أعمال صيانة ونظافة شبكات درء وتصريف مياه الأمطار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك على أثر الحالة المطرية التي هطلت "أمس" على بعض أجزاء العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

ونفّذت الإدارة العامة لمشاريع السيول والإدارة العامة للنظافة، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، حيث تم إزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

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13:41ت م

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