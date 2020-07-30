السعودية اليوم / الصحة: زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 67% لجميع القطاعات



بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم لجميع القطاعات بنسبة 67%، وذلك ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس

// انتهى //

13:41ت م

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بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم لجميع القطاعات بنسبة 67%، وذلك ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.// انتهى //13:41ت م0082

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