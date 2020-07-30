السعودية اليوم / إدارة المساجد بمحافظة أملج تعتمد 63 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى



أملج 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج 63 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .

ودعت إدارة المساجد المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، مؤكدة على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .

وحددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة عيد الأضحى المبارك عند الساعة الـ 6:16 بمشيئة الله تعالى .

// انتهى //

13:34ت م

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