السعودية اليوم / بلدية الدوادمي تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك



الدوادمي 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة الدوادمي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ قامت بتجميل أعمدة الإنارة في الطرقات الرئيسية والميادين العامة في المحافظة بالعقود المضيئة وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتهيئة الحدائق للزوار ووضع لوحات التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة الدوادمي نواف الدلبحي أن إدارة الرقابة الشاملة بالبلدية أكملت جاهزية المسالخ الرئيسية والمطابخ المصرح لها بعملية الذبح لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك والاشراف على عملية الذبح من قبل الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، إلى جانب ضمان آلية الذبح وفق الشريعة الإسلامية في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح للمحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ودعا الدلبحي الجميع إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بشكل مستمر وتنظيم عملية الدخول للمسالخ وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل صالات الانتظار، مشدداً بأهمية تكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والوقائية من أجل سلامة المواطن والمقيم، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية من خلال الاتصال على الرقم 940.

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13:32ت م

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