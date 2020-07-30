شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف حاج .. أمير مكة يكشف بالأرقام تفاصيل حج هذ العام والان نبدء بالتفاصيل

- 70 % يمثلون 160 جنسية من المقيمين و30% سعوديون من الممارسين الصحيين ورجال الأمن

- تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس كورونا

- الطاقة السريرية لمستشفيات مكة والمشاعر 3000 سرير و 15 ألف ممارس صحي

- 180 ميجاوات كهرباء للمسجد الحرام والمشاعر وسيتم ضخ ما يزيد عن 1.2مليون م3

- نسب الانجاز في المركز الواقع على طريق الحرمين (مكة – جدة) 87%

- نريد أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية وأحدث مدن العالم بكامل خدماتها

قال أمير منطقة مكة خالد الفيصل : أن نسب الحجاج الذين يؤدون مناسك حج هذا العام وفق التالي عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية 70% يمثلون 160 جنسية من المقيمين ، و30% سعوديون وهم الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا

وأضاف سموه في لقاء على mbc: انه تمّ تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس كورونا ، وتبلغ الطاقة السريرية لمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر 3000 سرير ويقدم الخدمة الطبية فيها قرابة 15 ألف ممارس صحي (سيتم تشغيلها وفق الحاجة ، وتبلغ الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج أكثر من 180 ميجاوات ، وسيتم ضخ ما يزيد عن 1.2مليون م3 من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج

Advertisements

واشار أمير مكة إلى أن هيئة تطوير منطقة مكة عملت بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديد من المشاريع في المشاعر المقدسة أبرزها:توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه وتهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألف حاج ، وتطوير مراكز الاستقبال والترحيب الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة

كما تم العام الماضي افتتاح مركز النوارية الواقع على طريق (مكة – المدينة و(منشأة الجمرات) ، وتتكون من 5 طوابق وتستوعب 300 ألف حاج في الساعةوتتحمل 12 طابقًاوتستوعب 5 ملايين حاج مستقبلاً

فيما تعمل هيئة تطوير منطقة مكة حاليًا على تطوير المركز الواقع على طريق الحرمين (مكة – جدة) وبلغت نسب الإنجاز فيه 87% ، وسهم هذه المراكز في تحسين الصورة البصرية لمداخل مكة وتسريع إجراءات الحجاج في مدة لا تتجاوز 7 دقائق

ومن مشاريع منطقة مكة المكرمة فطار المشاعر وينقل سنوياً 360 ألف حاج وقطار الحرمين وينقل سنوياً 60 مليون مسافر ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وينقل في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياًو يستهدف مستقبلاً نقل 80 مليون مسافر سنوياً ، ومطار الطائف الدولي ويقع ضمن مشروع الطائف الجديد ويتوقع أن يخدم 6 ملايين مسافر سنوياً

وأيضا توسعة الحرم المكي ويقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى أكثر من 1.850 مليون مصل، ويستوعب المطاف 105 آلاف طائف في الساعة ، •يستوعب المسعى 118 ألف معتمر في الساعة

موضحأ أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهدف إلى إنجاز كل ما يحقق الراحة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام ، الارتقاء بالخدمات المقدمة في مكة والمشاعر بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها ، مؤكدا : نريد أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية وأحدث مدن العالم بكامل خدماتها.

ومن مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة: إنجاز كل ما يحقق الراحة والطمأنينة لقاصدي البيت الحرام والمشاعر ، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مكة والمشاعر بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها