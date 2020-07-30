بلاد تقدمية وأزهار بيضاء.. هكذا قالوا عن الحج

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استعرض الموقع الرسمي للمركز الإعلامي الافتراضي لحج 1441، أبرز الاقتباسات لمشاهير العالم الذين وصفوا مشاعرهم خلال المناسك.

وفيما يلي أبرز الاقتباسات التي نشرها المركز الإعلامي عبر الرابط هنا:

محمدعلي كلاي

“لقد كان هناك كثير من اللحظات الجميلة في حياتي. لكن المشاعر التي اختبرتها وأنا أقف على جبل عرفات في يوم الحج، كانت الأكثر قوة وفرادة على الإطلاق”.

الرحالة ريتشارد فرانسيس بيرتون

“كان الأمر كما لو كانت الأساطير الشعرية العربية تتحدث عن الحقيقة، وكأنما أجنحة الملائكة هي التي كانت تلوح في الأفق، وليس نسيم الصباح العليل هو الذي كان يلوح بكسوة الكعبة”.

‏المستشرق بيرتون واصفًا مشاعر الحج عام 1852

“لقد رأيت شعائر دينية في بقاع كثيرة، لكنني لم أر أبدًا ما هو أكثر وقارا وتأثيرا مما رأيته بمكة”.

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أول بريطانية تقوم برحلة الحج

“يبدو أنني لطالما كنت مسلمة”.

المستشرق جوزيفبيتس

أما الليدي إيفلين كوبولد، فوصفت شعورها وهي تقضي مناسك الحج، بالقول: “يا له من مشهد يخرق القلب، أن ترى كل هذه الألوف من المسلمين، في إحرام ‏التواضع والفناء، أن ترى رؤوسهم العارية، ووجناتهم المبللة بالدموع”.

المستشرق توماس بين

“إن الشعلة التي أشعلها محمد (ﷺ) في قلوب أتباعه، لهي شعلةٌ غير قابلة للانطفاء”.

الأديبة المصرية ⁧جاذبية صدقي:

“إنها بلاد تقدمية”.

علي شريعتي

الذي لا يدرك جوهر الحج، يعود من مكة بحقيبة مليئة بالهدايا، وعقل فارغ”.

تاكيشي سوزوكي، واصفًا الحجاج في عرفات

“أزهارٌ بيضاء، في حقل واسع”.

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