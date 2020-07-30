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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج.
ووفق ما نقلته "الإخبارية" قال متحدث الصحة: إن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد فريضة الحج
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:45 PM
أكد أن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج.
ووفق ما نقلته "الإخبارية" قال متحدث الصحة: إن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.
، العبدالعالي: الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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