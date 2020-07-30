- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.
وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".
وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".حالة الطقس الأرصاد
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:43 PM
قال: لا تزال الدرجات مرتفعة وهي عادة خلال طالع الذراع "المرزم"
وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.
وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".
وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".
، الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.