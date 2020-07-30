، يوميًّا.. سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها ،

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تراقب أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة الخدمات- الوجبات الغذائية الجاهزة "مسبقة التحضير"، المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها، والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.
وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين، ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.
وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
أمانة العاصمة المقدسة
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:38 PM
قطاعات ومراقبون تسعى بهم "الأمانة" لتجويد الخدمات لضيوف الرحمنيوميًّا.. سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها
تراقب أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة الخدمات- الوجبات الغذائية الجاهزة "مسبقة التحضير"، المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها، والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.
وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين، ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.
وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
، يوميًّا.. سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها ،
المصدر : الخليج 365
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