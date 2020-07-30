المرصد السوري: قصف مدفعي تركي على ريف الحسكة شمالي البلاد المزيد

الخليج 365الخميس 2020/7/30 01:08 م بتوقيت أبوظبي
شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، قصفا مدفعيا على ريف تل تمر وقرية الطويلة الواقعة بمحاذاة ريف الحسكة، شمالي سوريا .
و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف انطلق من مواقعهما في قرية العريشة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين على تلك المحاور، كما سمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على محاور ريف تل تمر وقرية القاسمية.
وقالت مصادر محلية، إنه تم رصد استنفار عسكري للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قريتي أم عشبة وباب الخير من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية مع قوات الحكومة المتمركزة في أبو راسين وريفها من جهة أخرى.
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