850 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، اليوم الخميس، أن مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وتزامن هذا الوضع في الأقصى، مع بدء الحجاج التوافد على صعيد عرفات قادمين من منى، لأداء ركن الحج الأعظم.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لـ"الخليج 365" إن "850 متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط حراسة شرطية مشددة".

وانتشرت تسجيلات مصورة لقطعان المستوطنين وهم يقتحمون ساحات المسجد، وشوهد أحدهم يرفع علم إسرائيل في المكان.



وسادت حالة من التوتر أنحاء الأقصى ومحيطه مع دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد، بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

وانتشر العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، حيث أوقفوا الشبان الفلسطينيين ودققوا في هوياتهم.

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وأفاد شهود عيان لـ"الخليج 365" بأن مستوطنين حاولوا أداء طقوس دينية خلال اقتحاماتهم إلا أن المصلين تصدوا لهم بترديد "الله أكبر" ، متحدثين عن اعتقال أربعة شبان فلسطينيين.

ونشر المستوطن أرنون سيغال تسجيل فيديو لنفسه وهو يرفع العلم الإسرائيلي في إحدى باحات المسجد الأقصى، مرددا "جبل الهيكل بأيدينا" ، أي المسجد الأٌقصى لنا.

في هذه الأثناء، طلب شرطي إسرائيلي من سيغال إخفاء العلم بحقيبته في موقف استهجنه المصلون.

وكان العشرات من المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ فجر اليوم للدفاع عن المسجد الأقصى، ولتأكيد تمسك المسلمين بمسجدهم.

ويستمر التواجد في المسجد الأقصى إلى ما بعد صلاة العشاء، يتخلله إفطارات جماعية ينوي فلسطينيون تنظيمها بمناسبة صوم يوم عرفة.