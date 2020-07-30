موقف محرج لـ جيف بيزوس مع التكنولوجيا أمام الكونغرس 

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تعرض الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، لموقف محرج مع التكنولوجيا أثناء جلسة استماع افتراضية بارزة أمام الكونغرس الأمريكي، حيث تم التقاطه وهو يتناول الطعام خفية أمام الكاميرا ظنًا منه أنها لا تعمل.

ومثل بيزوس أمام لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية في مجلس النواب من خلال مكالمة الفيديو جنبًا إلى جنب مع مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، وتيم كوك من شركة آبل.

صعوبات فنية مع أبرز قادة التكنولوجيا:

وكانت جلسة الاستماع المرتقبة للغاية والتي تم تأجيلها لمدة يومين، تعاني من صعوبات فنية وتوقف مؤقت.

وخلال الجزء الأول من جلسة الاستماع، لم تظهر بيزوس بملء الشاشة مثل زملائه، مما اضطر اللجنة إلى أخذ استراحة لمدة 10 دقائق لإصلاح المشكلة الفنية.

ومع ذلك، لم يستطع إصلاح الخلل لمدة ساعة كاملة، ثم شوهد لاحقًا يتناول الوجبات الخفيفة أمام الكاميرا خلال استجواب المشرعين لنظرائه.

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وفي لقطة أخرى، دافع بيزوس بضراوة عن شركته، لكنه اكتشف فجأة أن الميكروفون لا يعمل، مما اضطره لإعادة حديثه مرة أخرى.

سخرية من تعامل قادة التكنولوجيا مع التكنولوجيا:

وأدى ضعف جودة الصوت وتأخره، والجودة السيئة للصور وظهور الرؤساء التنفيذيين معًا كصور مصغرة على شاشة كبيرة، والمشاكل التقنية التي تعرض لها الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا إلى سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو جيف بيزوس؟

بيزوس هو رجل أعمال أمريكي والمؤسس والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم، تخرج من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية ثم عمل محللًا ماليًا لشركة D.E Shaw قبل أن يؤسس أمازون.

وفي عام 1999 اختير جيف بيزوس كـ شخصية العام التي تختارها مجلة التايم كل عام. ومن المتوقع أن يكون من الأوائل الذين سيحملون لقب تريليونير بحلول عام 2040.

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