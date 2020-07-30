ضيوف الرحمن في مسجد نمرة بمشعر عرفات

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الخميس من مشعر منى إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورًا للحظة وصول الحجاج إلى مسجد نمرة، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، كما اتخذت وزارة الحج والعمرة، ترتيبات خاصة في مسجد نمرة بعرفات؛ لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم صلاتي الظهر والعصر.

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ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم بعد أن قضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف عليه اليوم الخميس، وهو ركن الحج الأعظم.

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