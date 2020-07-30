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أظهر تعداد أجرته "فرانس برس"، الخميس، تسجيل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.
وبحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، سجلت 17.022.877 إصابة بينها 666.586 حالة وفاة خصوصًا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا بالوباء مع 4.426.982 إصابة بينها 150.713 حالة وفاة، والبرازيل (2552265 إصابة بينها 90134 وفاة)، والهند (1583792 إصابة بينها 34968 وفاة).
ويواصل الوباء انتشاره بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.فيروس كورونا الجديد
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 11:50 AM
أمريكا هي الدولة الأكثر تضررًا بالوباء مع 4.426.982 إصابةمليون آخر 4 أيام.. أكثر من 17 مليون إصابة بكورونا حول العالم
أظهر تعداد أجرته "فرانس برس"، الخميس، تسجيل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.
وبحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، سجلت 17.022.877 إصابة بينها 666.586 حالة وفاة خصوصًا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا بالوباء مع 4.426.982 إصابة بينها 150.713 حالة وفاة، والبرازيل (2552265 إصابة بينها 90134 وفاة)، والهند (1583792 إصابة بينها 34968 وفاة).
ويواصل الوباء انتشاره بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.
، مليون آخر 4 أيام.. أكثر من 17 مليون إصابة بكورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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