، #الأمن_العام: الجهات الأمنية سخرت كافة إمكانياتها وفق ما خطط له لخدمة الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الداخلية أعلنت اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد‫ عرفة وأداء ‫الحج

أكد متحدث #الأمن_العام اليوم أن الجهات الأمنية سخرت كافة إمكانياتها وفق ما خطط له لخدمة الحجاج .

وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام، الخميس، بالتوافد على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم من الحج، بعد قضائهم يوم التروية ومبيتهم في مشعر مِنى شرقي مكة المكرمة.



وأعلنت وزارة الداخلية، اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد‫ عرفة وأداء شعائر ‫الحج، وسط إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وجرت عمليات نقل الحجاجِ إلى ‫المشاعر المقدسة باستخدام الحافلات، وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية تفرض طوقًا أمنيًا محكمًا حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول إليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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