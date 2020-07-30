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قالت وزارة الحج قبل قليل إنه يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات.
وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .
وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.
مشعر عرفات
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 10:36 AM
الجهات المعنية كانت قد أعلنت اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم في هذا اليوم المشهود#يحدث_الآن .. شاهد: تَصعِيد الحجّاج من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات
قالت وزارة الحج قبل قليل إنه يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات.
وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .
وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.
، #يحدث_الآن .. شاهد: تَصعِيد الحجّاج من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات ،
المصدر : الخليج 365
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