شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله المطلق يوضح أفضل الأدعية في يوم عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):قال الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبارالعلماء، أن من أفضل الأدعية في يوم عرفة قال ﷺ : خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وتابع الشيخ بأنه من الافضل أن يدعو الله سبحانه وتعالى من أجل الدين ويدعو لعامة المسلمين، فسيكون له الثواب وقد يستجاب الله له .
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