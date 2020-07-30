شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق": الحج هذا العام أقل حرارة من العام الماضي مع أمطار في عز الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد خالد الزعاق أن الحج هذا العام أقل حرارة من العام الماضي رغم تزامنه مع أشد مواسم الصيف . أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد خالد الزعاق أن الحج هذا العام أقل حرارة من العام الماضي رغم تزامنه مع أشد مواسم الصيف . وأشار أن فرصة الأمطار لا زالت مواتية اليوم متفاوتة من متوسطة إلى غزير مع عواصف رعدية واحتمال نشاط الرياح السطحية على عرفات ومنى والمزدلفة ومكة . كما توقع أن تكون درجات الحرارة أقل من الطبيعي في مكة الصغرى 30 والعظمى 38 ، وتشكل سحب رعدية وفرصة تشكل للغيوم مما يساعد على حجب آشعة الشمس وخفض الحرارة .

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