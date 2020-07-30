بالصور.. تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات

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الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى): أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات. أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات. واكتملت جاهزية مشعر عرفات لإستقبال الحجاج ، كما وصلت أغلب الوفود إلى مشعر عرفات منذ صباح اليوم. وأظهرت صور بعض لقطات الحجاج والتي توضح سهولة آداء الفريضة والإلتزام بالإجراءات الوقائية . Advertisements

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