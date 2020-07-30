شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر منى إلى عرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى): وثق مقطع فيديو أولى لقطات نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات اليوم الخميس . وثق مقطع فيديو أولى لقطات نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات اليوم الخميس . وأظهر الفيديو الفوج الأول للحجاج ينتقل في سلاسة ويُسر مع تأمين الجهات الأمنية ، وفقاً للإخبارية . ويواصل الوفود الإنتقال لآداء ركن الحج الأعظم على أن تكون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة وحضور خطبة عرفات .

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