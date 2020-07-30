شكرا لمتابعة خبر عن أول طابع بريد عن الحج قبل 41 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):

يشارك البريد السعودي منذ أكثر من ٤١ عاما في كل مناسبة حج ويصدر لكل عام طابعا بريديا يحمل موضوعات مختلفة تمثل روحانية هذه الشعيرة العظيمة التي تلامس شغاف المسلمين الذين يمثلون مايقارب ربع سكان الكرة الأرضية.

وكان أول طابع بريد أصدره البريد السعودي في عام 1978م يحمل صورة لوقوف المسلمين في عرفة وفي أعلى الركن الأيسر منه رسمة مصغرة للكعبة الشريفة،صدر الطابع بنسختين بقيمة ٢٠ هللة و٨٠ هللة.

وجميع اصدارات البريد عن الحج شملت مواضيع مختلفة منها أركان الحج وواجباته ، والمواقيت ، والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وطابع البريد السعودي عن الحج يجد كل عام رواجا من المهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة.