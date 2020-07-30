شكرا لمتابعة خبر عن "المياه الوطنية" تكشف السبب الرئيسي لتسريبات المياه في المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت شركة المياه الوطنية اليوم الخميس عن أهم أسباب تسريبات المياه في المنازل . كشفت شركة المياه الوطنية اليوم الخميس عن أهم أسباب تسريبات المياه في المنازل . وأكد أن 65 % من التسريبات غير الظاهرة للمياه في المنازل سببها السيفونات وفقاً لنتائج مبادرة رشًد لـ 1000 منزل . الجدير بالذكر أن " المياه الوطنية " تعمل على الكشف عن التسربات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة مجاناً ضمن المبادرة ،ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المستمر على العقارات، ومراقبة استهلاك المياه وغيرها من الأدوات للحفاظ على المياه كأهم موارد الحياه .

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