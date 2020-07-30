شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طرق إسعاف شخص مصاب بإجهاد حراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة نصائحها حول طرق إسعاف شخص أصيب بإجهاد حراري، لحين وصول المساعدة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها "تويتر" خلال مقطع فيديو بأن أول خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري، الإتصال بطلب المساعدة، ثم نقل المريض إلى منطقة مظللة، وإعطائه رشفات من الماء بشكل متكرر وتبريد الجسم بكمادات باردة، وتهوية المصاب.

ونصحت الوزارة حتى لا يتعرض الشخص للإجهاد الحراري بالإبتعاد عن الزحام، الحصول على وقت راحة، شرب الكثيرمن السوائل، واستخدام مظلة فاتحة اللون.