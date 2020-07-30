بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح فضل يوم عرفة لـ«غير الحاج»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، فضل يوم عرفة لعبر الحاج، مشيرًا إلى أنه من أفضل أيام السنة، وهو اليوم المشهود، وقال الشيخ المطلق (خلال برنامج: فتاوى، المذاع على قناة السعودية) إن الله يباهي الملائكة بوقفة عرفة، بعد قدومهم شعثًا غبرًا، يطلبون مغفرته ورضاه.

وحول فضل يم غرفة لغير الحاج، قال المطلق: إنه يكفر السنة الماضية والسنة القادة وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة»؛ أي أنه يكفر ذنوب سنتين، فأجر يوم عرفة عظيم جدًا.

وأضاف الشيخ المطلق أن العقلاء يستعلون يوم عرفة بالذكر والدعاء والصلاة، واحتساب ذلك عند الله تعالى، وأن يوم عرفة هو أكبر اجتماعات المسلمين الأربعة (الصلوات الخمس.. صلاة الجمعة.. العيدين.. ويوم عرفة).

#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق - عضو #هيئة_كبار_العلماء: #يوم_عرفة هو من أفضل أيام السنة وهو اليوم المشهود.#حج1441 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Yd5dv8SDPF Advertisements — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 30, 2020

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