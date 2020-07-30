«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار بعدد من مناطق المملكة في «يوم عرفة»

تتنوع ما بين خفيفة وغزيرة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة هطول الأمطار المتوقعة على عدد من مناطق المملكة بـ«يوم عرفة» وحتى ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع اليوم؛ يوم عرفة 1441/12/9هـ، وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمشاعر المقدسة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض وجنوب غرب القصيم واليمن وسلطنة عمان.
وأضاف أنَّ هناك رياحًا متفاوتة بين المدينة ومكة والساحل من جدة لجازان والشرقية وحائل.
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