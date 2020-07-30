وجهت نصيحة إلى الفرقاء.. ترحيب كويتي بجهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تقدير الكويت للجهود التي بذلتها ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالآلية التي اقترحتها المملكة؛ لضمان سرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.

وأضافت الخارجية الكويتية -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أن اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن الحكومة اليمنية من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بكل أبعادها.

ودعت الوزارة جميع الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق للبلد الشقيق أمنه واستقراره وسيادته ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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