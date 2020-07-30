عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية..
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تقدير الكويت للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالآلية التي اقترحتها المملكة؛ لضمان سرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.
وأضافت الخارجية الكويتية -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أن اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن الحكومة اليمنية من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بكل أبعادها.
ودعت الوزارة جميع الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق للبلد الشقيق أمنه واستقراره وسيادته ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
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كانت هذه تفاصيل خبر وجهت نصيحة إلى الفرقاء.. ترحيب كويتي بجهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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