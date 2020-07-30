بالفيديو.. الحجاج يقطعون 10 كيلومترات من منى إلى عرفات

تم تقسيمهم إلى أفواج وسط إجراءات أمنية وصحية..
تتم عملية نقل حجاج بين الله الحرام من منى إلى جبل عرفة، وفق تدابير وقائية صحية مشددة، وذكر تقرير لقناة «الإخبارية» أن جبل عرفة يقع شرق مكة المكرمة، ويبعد عن مشعر منى 10 كيلومترات، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.
وسوف يقطع ضيوف الرحمن مسافة الـ10 كيلومترات وسط إجراءات أمنية وتدابير وقائية صحية مشددة للغاية؛ حيث يتواجد رجال الأمن بعدد كبير من كل القطاعات إضافة إلى وجود الطاقم الصحي، وتم تقسيم الحجاج إلى أفواج، كل فوج له قائد ومراقبون صحيون، وكذلك رجال الأمن.
فيديو | مراسل #الإخبارية من مشعر #منى: عملية نقل الحجاج من #منى إلى #عرفة تتم وفق تدابير وقائية صحية مشددة #بسلام_آمنين#يوم_عرفة pic.twitter.com/36TJmCYjwo
فيديو | مراسل #الإخبارية من مشعر #منى: عملية نقل الحجاج من #منى إلى #عرفة تتم وفق تدابير وقائية صحية مشددة #بسلام_آمنين#يوم_عرفة pic.twitter.com/36TJmCYjwo
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