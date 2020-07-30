بالفيديو.. آل جابر: الفرق السعودية ستتابع إخراج القوات العسكرية من عدن وعودتها لمواقعها

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، امتلاك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الحكمة والرغبة في الأمن والاستقرار والعودة للعمل داخل منظمات الدولة.

وأشار آل جابر، في مقابلة مع «العربية» مساء أمس الأربعاء، إلى أن طرفي الأزمة استجابا وباشرا الخطوات العملية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدًا أنَّ ذلك سينعكس سريعًا على اليمنيين .

وأضاف السفير آل جابر، أنه بدأت خطوات فعلية للمضي قدمًا في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، ومشاورات تشكيل الحكومة ستنشط بعد عيد الأضحى، وستقوم الفرق السعودية في عدن بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن وعودتها لمواقعها السابقة أو إلى الجبهات.

وأشار إلى أنَّ مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن سيواصلان عملهما في خدمة المواطنين اليمنيين، ولا شك أنَّ الخطوات الإيجابية الأخيرة ستُساهم في مزيدٍ من العمل التنموي باليمن.

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وأمس أعلنت السعودية عن تقديمها آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلّي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يومًا على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلًا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.