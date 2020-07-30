الأرصاد: اليوم الخميس أمطار ورياح نشطة على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة؛ تشمل مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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