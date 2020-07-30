إضافة لـ253 أخصائيًا وفني إسعاف
شاركت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي، أمس الأربعاء، في استقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1441هـ، ورفعت الفرق الإسعافية في منطقة المسجد الحرام وفي مشعر منى جاهزيتها تزامنًا مع بدء استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم والمبيت بمنى.
وخصَّصت هيئة الهلال الأحمر 4 مراكز إسعافية في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائيًا وفني إسعاف و3 عربات قولف لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية، كما خصَّصت في نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيًا وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف.
وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزًا إسعافيًا و253 أخصائيًا وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ27 مركزًا إسعافيًا.. «الهلال الأحمر السعودي» يُشارك في استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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