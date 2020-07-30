أخبار السعودية اليوم.. «الغذاء والدواء» تنصح بعدم إطعام الأضحية قبل ذبحها.. و«الداخلية» تذكر بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم حيث بدأ توافد حجاج بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، لبدء مناسك الحج، فيما جددت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية يؤكد توافق الرؤى مع المغرب ضد التدخل الأجنبي في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه يوجد توافق في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والمغرب؛ وذلك ضد التدخل الأجنبي في المنطقة، مشددًا على التنسيق المشترك مع المغرب.

بتقنية الأوزون..تعقيم وتطهير مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام والمرافق التابعة لها في المشاعر المقدسة، بتقنية (الأوزون)، وذلك ضمن إجراءاتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع انتشار فيروس كورونا.

بالصور.. الحجاج يؤدون طواف القدوم والسعي وسط تباعد جسدي

توافد حجاج بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، وسط منظومة إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

بالصور.. اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

نقوش منسوجة بكلمات «الدعاء والتوحيد».. استبدال ثوب الكعبة المشرفة

بدأت قبل قليل مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة؛ حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال الكسوة، كما جرت العادة السنوية، وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وزارة الصحة تعلن عدم وجود إصابات كورونا بالمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالمشاعر المقدسة، وذلك خلال الموسم الحج الاستثنائي، وسجلت 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 272590، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 228569، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2816 حالة.

«الغذاء والدواء»: لا تطعموا الأضحية قبل ذبحها بـ12 ساعة

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة؛ موضحة أنه يفضل عدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها.

«الداخلية» تجدد التذكير بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالِفة للإجراءات الاحترازية

جددت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة، موضحة أن تلك المخالفات تشمل «إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات والأماكن المخصصة لها، قياس درجة الحرارة، تطهير العربات وسلال التسوق، تطهير المرافق والأسطح، إغلاق أماكن ألعاب الأطفال، أماكن قياس الملابس ونحوها».

«البيئة» تطلب إجراء لضمان استمرار الدعم المقدم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية؛ لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج؛ لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.

«متحدث الداخلية»: نواصل فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع أي مخالفة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني حلو المشاعر المقدسة؛ لمنع أي مخالفة (خلال موسم الحج لهذا العام)، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حادث مروري ينهي حياة شاب قبل وصوله قاعة حفل زفافه

تحولت قاعة أفراح في قرية «الشهيباء» إلى مأتم بعد تلقيّ الحاضرين نبأ وفاة شاب كان في طريقه إلى حفل زفافه إلا أن الموت فاجأه، حيث تعرض الشاب حمدان عايد البلوي، البالغ من العمر 31 سنة، لحادث مروري مروّع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجهًا لوجه؛ ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.

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