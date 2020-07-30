السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 411 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 207.337 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.129 حالة وفاة .

// انتهى //

10:44ت م

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برلين 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 411 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 207.337 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.129 حالة وفاة .// انتهى //10:44ت م0039

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