حج / "معالم الوسطية في الحج " درس افتراضي عن بعد بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أقامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال, بشؤون الحرمين عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد أمس درساً افتراضياً بعنوان "معالم الوسطية في الحج " للشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور وذلك بالمسجد الحرام ضمن سلسلة من معالم الوسطية في الحج بحضور مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال الشيخ علي بن حامد النافعي.

وبدأ الدكتور أبو النور درسه بشرح لمفهوم الوسطية والاعتدال في الشريعة والفرق بينه وبين الغلو والتفريط، وبيان أن الدين الوسط هو الصراط المستقيم الذي لا يوجد انحراف فيه ولا اعوجاج، ولا يضل فيه سالكه ولا يتحيّر ولا يتردّد ، مستعرضًا أهم قواعد الوسطية والاعتدال في الشريعة الإسلامية السمحة التي يعد التيسير مقصدا مهما من مقاصدها، وصفة للشريعة الإسلامية في عقائدها وأحكامها، وفروعها وأصولها، وبيان أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لم يكلف العباد إلا فيما يكون بوسعهم، ولم يُرِد بهم الحرج.

كما استدل بعدد من الأمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته وفي حجه، حيث كان رحيماً بأصحابه، وعطوفاً ومتسامحاً، وييسر على المسلمين أداء حجهم، وذلك رحمةً بهم ، مبيناً بعض مظاهر الوسطية في الحج كقصر الصلاة للحاج والتيسير في الطواف وتيسير الرمي في سعة الوقت والتوكيل للمريض وغيرها من المظاهر الدالة على سماحة الدين الإسلامي.

// انتهى //

10:11ت م

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