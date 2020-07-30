حج / هدية لكل حاج ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز هدايا لحجاج بيت الله الحرام وهي عبارة عن طقم تعقيم مكون من معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة ومظلة لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

وجهزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.

// انتهى //

10:10ت م

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