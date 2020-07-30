السعودية اليوم / الهند تسجل 52123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 52.123 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.583.792 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.968 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.020.582 حالة .

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09:42ت م

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نيودلهي 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 52.123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 775 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.583.792 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.968 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.020.582 حالة .// انتهى //09:42ت م0023

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