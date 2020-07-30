

سول 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 18 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كورويا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.269 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 300 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.132 حالة .

// انتهى //

09:25ت م

0021



سول 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية في كورويا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.269 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 300 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.132 حالة .// انتهى //09:25ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.