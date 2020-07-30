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يقع جبل النور الذي سطع منه نور النبوة، شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 4 كيلو مترات، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلو مترات و250 متراً مربعاً وتشبه قمته سنام الجمل .
ويوجد في هذا الجبل غار حراء، أحد أهم الأماكن التاريخة للإسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وفيه نزلت أول آية من القرآن ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) .
والغار عبارة عن فجوة في أعلى جبل النور، مدخله نحو الشمال بطول أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع، والداخل لغار حراء يكون متجهًا نحو الكعبة، ويتصف بضيق المكان الذي لا يتسع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط، ويُمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها .جبل النور
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:28 AM
يضم "غار حراء" أحد أهم الأماكن التاريخية وفيه نزلت أول آية
يقع جبل النور الذي سطع منه نور النبوة، شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 4 كيلو مترات، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلو مترات و250 متراً مربعاً وتشبه قمته سنام الجمل .
ويوجد في هذا الجبل غار حراء، أحد أهم الأماكن التاريخة للإسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وفيه نزلت أول آية من القرآن ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) .
والغار عبارة عن فجوة في أعلى جبل النور، مدخله نحو الشمال بطول أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع، والداخل لغار حراء يكون متجهًا نحو الكعبة، ويتصف بضيق المكان الذي لا يتسع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط، ويُمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها .
، جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة ،
المصدر : الخليج 365
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