، تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً ،

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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.
ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.
ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.
واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.فيروس كورونا الجديد
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-30
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.
ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.
ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.
واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:13 AM
هيئة فيدرالية روسية: يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.
ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.
ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.
واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.
، تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً ،
المصدر : الخليج 365
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