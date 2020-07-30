، كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثاني أسوأ تفشٍّ للفيروس بعد الولايات المتحدة مما جعلها قبلة للاختبار

توصلت شركة "سينوفارم" الصينية لاتفاق مع ولاية بارانا البرازيلية لبدء اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا في البرازيل.

وقال جورجي كالادو، مدير معهد بارانا للتكنولوجيا: إن الطرفين سيُنهيان قريبًا مقترحًا بهذا الشأن، سيقدم للسلطات الصحية حتى تُصادق عليه.

ويتم حاليًا اختبار هذا اللقاح الصيني في الإمارات العربية، بمشاركة 15 ألف متطوع.

ووفق "روسيا اليوم"، تجري ولاية بارانا محادثات أخرى مع باحثين روس بشأن إنتاج لقاحهم المحتمل؛ حيث يرتقب أن يقابل حاكم الولاية راتينيو جونيور، السفير الروسي في البرازيل قريبًا.

وتشهد البرازيل ثاني أسوأ تفشٍّ للفيروس بعد الولايات المتحدة؛ مما جعلها قبلة لاختبار اللقاحات المحتملة.فيروس كورونا الجديد