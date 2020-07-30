محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.فيروس كورونا الجديد موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-30 سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة. Advertisements 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:25 AM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة. ، موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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