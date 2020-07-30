السعودية | أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة المختلفة. Advertisements وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” منذ قليل، إن صلاة العيد في مكة ستكون في تمام الصاحة 6:08، فيما ستكون في المدينة المنورة الساعة 6:04، على أن تقام في الرياض الساعة 5:36 دقيقة. وإليكم مواعيد الصلاة في باقي المناطق وفقًا للوزارة.

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