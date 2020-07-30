، ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد

يستعد حجاج بيت الله الحرام للتوجه إلى مشعر #عرفات فيما أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد أمس، اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية في منى؛ تمهيدًا لانتقالهم إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة.

وذكر المقدم طلال الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن الجهات الأمنية تفرض طوقًا أمنيًّا مُحكمًا حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول إليها أو التواجد فيها دون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.مشعر عرفات