محمد بن مسعود - الدمام - 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:26 AM الإجمالي 3222 إصابة مؤكدة بينها 2550 حالة نشطة و76 ضحية كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة و4 حالات وفاة و17شفاء أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي، كما أحصى المركز أربع حالات وفاة و17 حالة شفاء.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2550 حالة نشطة و76 حالة وفاة، فيما تعافى 596 شخصًا من الفيروس. الكلمات المفتاحية ، كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة و4 حالات وفاة و17شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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