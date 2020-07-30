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أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:25 AM
96 منها في منطقة شينجيانغالصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.
، الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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